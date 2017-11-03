Louis Vuitton выложил бриллиантами платиновые часы с турбийоном

Французский модный дом Louis Vuitton представил новую модель часов с турбийоном Tambour Moon Tourbillon Volant Poinçon de Genève Pavée, сообщает Haute Time.

Механизм модели калибра LV97 с ручным подзаводом и запасом хода 120 часов удостоен сертификата Женевского клейма (Poinçon de Genève). Платиновый корпус и ушки украшают 145 багетных бриллиантов, механизм — 106 бриллиантов классической огранки. Каретка парящего турбийона в положении «6 часов» декорирована в стиле классических символов дома Louis Vuitton, также на циферблате размещен ажурный логотип марки. Часы снабжены ремешком из кожи аллигатора.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на аксессуарах, одежде, обуви, часах и ювелирных украшениях для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.

Осенью 2017 года модный дом представил парфюмерные дорожные и эксклюзивные наборы из семи ароматов в специальных кофрах.