Немец испугался похожего на бомбу кабачка и поднял тревогу

Немецкий пенсионер из города Бреттен (в окрестностях Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг) испугался обнаруженного в своем саду предмета, похожего на авиационную бомбу и вызвал полицейских. Об этом сообщает BBC News.

Прибывшие по тревоге патрульные установили, что во дворе пенсионера лежит подброшенный кем-то 5-килограммовый кабачок-цукини. Эвакуация жителей окрестных домов не проводилась.

«Длина овоща была около 40 сантиметров, и он действительно напоминал снаряд Второй мировой войны», — заявил один из полицейских. Кабачок был оставлен пенсионеру.

22 октября сообщалось, что двое мужчин скончались в Польше после попытки обезвредить найденный снаряд времен Второй мировой войны. Они бросили его в костер, что привело к взрыву боеприпаса. 44-летний мужчина погиб на месте, его 42-летний товарищ через несколько часов умер от полученных травм в больнице.