Авторы «Игры престолов» объединились с британским рокером для создания одежды

Бренд Drop Dead выпустил коллекцию The Thrones x Drop Dead, посвященную американскому сериалу «Игра престолов». Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает HypeBeast.

Линейка создавалась в сотрудничестве с создателями сериала. «Сотрудничать с создателями лучшего телесериала поколения — это мечта. Будучи ярым поклонником сериала, я чувствую, что мы совершили нечто особенное, что отвечает всем требованиям современной моды», — заявил основатель марки Оливер Сайкс.

Коллекция включает в себя бомберы и толстовки с нашивками в виде героев и символов сериала.

Фото: Drop Dead 1 /4

Drop Dead — британская компания по созданию одежды, обуви и аксессуаров. Она основана Оливером Сайксом, фронтменом рок-группы Bring me the horizon.

17 октября сообщалось, что спортивная марка Nike выпустила кроссовки для героини сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен. Дизайн модели Classic Cortez Blur/Bio Beige-Light Orewood Brown напоминает золотистую чешую дракона.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов.