Найден самый мощный источник энергии

Израильские и американские физики показали, что в результате слияния кварков выделяется до 10 раз больше энергии, чем в процессе термоядерного синтеза. Исследование опубликовано в журнале Nature.

К подобным выводам авторы пришли, анализируя слияние двух короткоживущих тяжелых барионов. Оказалось, что рождение таких частиц, происходящее в результате слияния более легких, сопровождается, подобно термоядерной реакции, выделением большого количества энергии.

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Поскольку кварки в свободном состоянии не наблюдаются, практических применений этому пока нет. Между тем ученые отмечают, что их работа подтверждает, что во Вселенной существуют устойчивые формы экзотической материи.

Из кварков образована адронная материя, в частности входящие в состав атомных ядер нуклоны (протоны и нейтроны). Кварки ненаблюдаемы в свободном состоянии, данное свойство, называемое асимптотической свободой, проявляется в росте силы взаимодействия при удалении частиц друг от друга.