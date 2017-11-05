Смертник атаковал пост ДПС в Ингушетии

Видео: dux_ingushetii / Instagram

Двое сотрудников ДПС были ранены после атаки террориста-смертника на блокпост ДПС в Ингушетии. Об этом в воскресенье, 5 ноября, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики. Видео с места событий опубликовано в Instagram-аккаунте dux_ingushetii.

По словам собеседника журналистов, ЧП произошло в районе населенного пункта Яндаре Назрановского района республики. Пострадавшие инспекторы госпитализированы. По некоторым данным, один из них скончался от полученных ранений.

«Интерфакс» сообщает, что пострадавших не двое, а трое.

Вероятный сообщник террориста заблокирован в частном доме недалеко от места событий. Принимаются меры по его задержанию.