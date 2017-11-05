Полиция застрелила одного из атаковавших пост ДПС боевиков и блокировала второго

Один из боевиков, атаковавший пост ДПС в Ингушетии, ликвидирован, второй блокирован в здании. Об этом «Интерфакс» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По словам источника в медицинских кругах, трое пострадавших сотрудников ДПС находятся в больнице, один скончался от полученных ранений.

В Назрановском районе республики введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что на посту совершил самоподрыв террорист-смертник, однако подтверждения этой информации не поступает.