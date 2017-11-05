Умер второй пострадавший при атаке смертника на пост ДПС в Ингушетии

Второй пострадавший при атаке террориста-смертника на пост ДПС в Ингушетии полицейский скончался в больнице. Об этом в воскресенье, 5 ноября, ТАСС сообщили в следственных органах республики.

По данным источника в медицинских кругах, всего в больницу попали четыре человека. Известно, что один инспектор скончался от полученных ранений. Двоих боевиков нейтрализовали. Гражданские лица не пострадали.

В Назрановском районе республики введен режим контртеррористической операции (КТО). На месте происшествия работают сотрудники СКР.

Ранее в воскресенье террорист-смертник совершил самоподрыв на блок-посту ДПС. Затем между инспекторами и боевиками (предположительно двумя) произошла перестрелка.