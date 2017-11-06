Интернет и СМИ
 

В собачьем ухе разглядели Трампа

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В США хозяйка собаки по кличке Чип обнаружила в его ухе профиль президента Дональда Трампа. Снимок опубликован в Twitter-аккаунте doddsy1975. «Моя знакомая с Facebook обнаружила Трампа в ухе своей собаки», — пояснил пользователь.

За два дня пост doddsy1975 набрал более 43 тысяч лайков, 17 тысяч ретвитов. «Слава богу, что это не моя собака», — отметил один из комментаторов. «Вот это действительно противный нарост», — поддержал его другой.

«Как насчет Трампа-полотенца?»

Некоторые начали интересоваться внешним видом домашнего питомца. «Я надеюсь, у этой собаки супермилая внешность, компенсирующая это недоразумение», — заметил Rammi.

Пользователи Twitter предложили выдвинуть собаку на пост президента США, отметив, что животное гораздо умнее и эффективнее действующего американского лидера.

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