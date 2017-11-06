Появилось видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал оперативную видеосъемку, сделанную на месте нападения на пост ДПС в Ингушетии. На записи, появившейся на сайте телеканала РЕН ТВ, видны оружие и боеприпасы, принадлежавшие преступникам.

Террорист-смертник совершил самоподрыв на блок-посту ДПС в Ингушетии в воскресенье, 5 ноября. Затем между инспекторами и боевиками (предположительно, двумя) произошла перестрелка.

По данным источника в медицинских кругах, всего в больницу попали четыре человека. Известно, что погибли два сотрудника правоохранительных органов. Двух боевиков нейтрализовали. Гражданские лица не пострадали.

В Назрановском районе республики введен режим контртеррористической операции (КТО).