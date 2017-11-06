«Огненное» ДТП в Иркутской области сняли на видео

Видео: ДТП 38RUS Иркутск / Вконтакте

Крупное ДТП в Заларинском районе Иркутской области произошло вечером 6 ноября. Видео с места опубликовано в паблике «ДТП 38RUS Иркутск» во «ВКонтакте».

На трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись фура и ВАЗ, после чего кабина грузовика загорелась. Погибли три человека: водитель легковой машины и двое его пассажиров — женщина и ребенок. Другой ребенок, находившийся в салоне авто, госпитализирован.

Выжившему мальчику два года, в результате полученных травм он впал в кому. Водитель фуры успел выскочить из кабины до возгорания.