Награжденный Путиным ученый-атомщик умер после ДТП в Петербурге

Ученый-атомщик Георгий Карзов, создававший корпуса для реакторов, умер на 79-м году жизни в Санкт-Петербурге через несколько дней после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» (ЦНИИ), где Карзов занимал пост заместителя директора.

Карзов скончался 31 октября. Он попал в ДТП 27 октября на трассе «Сортвала» во Всеволожском районе. Его автомобиль врезался в ограждение и съехал в кювет. Пострадавшего и его жену госпитализировали, их состояние оценивалось как тяжелое и среднее соответственно.

Прощание с ученым пройдет 3 ноября с 10:00 до 12:00 в здании ЦНИИ. Похороны пройдут на Преображенском кладбище Санкт-Петербурга.

Карзов был доктором технических наук, профессором. В 2005 году удостоен звания заслуженного деятеля науки, в 2013-м награжден Государственной премией в области науки и технологий «за создание нового класса высокорадиационностойких материалов для корпусов атомных реакторов и методов продления сроков их эксплуатации». Ее вручил ученому президент России Владимир Путин.