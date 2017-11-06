В Тульской области обнаружена аллея с деревьями в лифчиках

Видео: Igor Bodrov / YouTube

Пользователь YouTube под именем Игорь Бодров обнаружил возле поселка Шатск под Тулой лесополосу с деревьями, «одетыми» в бюстгалтеры. Видеозапись прогулки по необычному месту он выложил в своем канале.

На видео мужчина прогуливается вдоль деревьев, на некоторые надето женское белье — грязное, растянутое, иногда порванное. Разноцветные, выгоревшие бюстгальтеры хорошо различимы на обнаженных стволах, с которых осыпаются листья. Всего в кадре появляются порядка 25 предметов женской одежды.

«Искренне надеюсь, что с бывшими хозяйками этих лифчиков все нормально. И это не логово какого-то маньяка. Вообще, это странно», — сказал автор ролика. В комментариях к видеозаписи Бодров сообщил, что уже сообщил в полицию о странной находке.