Из будки регулировщика дорожного движения в Москве похитили сумку

Неизвестный в районе Якиманка похитил из будки регулировщика дорожного движения сумку с постановлениями по административным делам. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отдел полиции обратился сотрудник ДПС, который сообщил, что на улице Большая Полянка неизвестным лицом была похищена сумка с постановлениями по административным правонарушениям», — отметил собеседник. По его словам, в сумке находилось свыше 20 документов.

Материалы по теме Ключевая персона Монолог легального взломщика замков

22 сентября в Санкт-Петербурге из здания аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе украли сейф. Металлический шкаф вытащили из особняка на Петровской набережной через окно второго этажа. Пропажу обнаружили сотрудники полпредства, пришедшие утром на работу.

В июне полицейские задержали по подозрению в краже миллиона рублей из почтового отделения в Новом Уренгое сотрудника этого учреждения. По версии следствия, он заранее оставил ключ от хранилища на оконной решетке, затем вернулся ночью и забрал 970 тысяч рублей. Часть денег он успел потратить на покупку автомобиля. Работник почты находится под стражей.