Москвич выставил на продажу теплоход-ресторан

Сервис бесплатных объявлений Youla.io представил подборку необычных вещей, которые выставили на продажу россияне. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Москвич Кирилл С. продает двухпалубный теплоход-ресторан за 21 миллион рублей. Судно может использоваться как в период навигации, так и зимой, отмечается в объявлении. «В настоящее время теплоход сдается под проведение банкетов, торжеств и корпоративных вечеров», — говорится в объявлении. Плавучий ресторан рассчитан для проведения мероприятий на 120 человек и находится в полном рабочем состоянии.

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Житель Краснодара выставил на продажу памятник председателю совета министров СССР Иосифу Сталину из керамогранита за 1,25 миллиона рублей. Монумент высотой 2,3 метра весит тонну и «нуждается в реставрации пальцев». Тот же продавец предлагает за 500 тысяч рублей бюст Сталина из чугуна.

Петрозаводчанин Захар А. просит 7,2 миллиона рублей за документ с автографом Юрия Гагарина. «Очень важная работа по компьютерному численному анализу летных условий с более чем 50 словами, тремя научными иллюстрациями Гагарина», — говорится в объявлении. Как отмечает продавец, «по иронии судьбы написано о самолетах, которые через два месяца после этого были причиной его гибели».