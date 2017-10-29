В Казани двухсотрублевки начали продавать за 300 рублей

Казанский магазин «Мир монет» разметил на сайте Avito объявление о продаже 200-рублевых купюр за полтора номинала.

Отмечается, что приобрести можно купюры серии AA. На банкноте изображены символы Севастополя.

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Центробанк представил новые банкноты 12 октября. Символы, изображенные на новых деньгах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса. В результате на банкнотах номиналом 200 рублей появились памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на двухтысячной купюре — знаменитые места Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный).

Дизайн купюр расстроил бывшего художника «Гознака» Юрия Ковердяева. Он заявил, что они не вписываются в текущий ряд рублевых банкнот и слишком напоминают валюту иностранных государств. В то же время генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что дизайн всех рублевых банкнот пора менять.

