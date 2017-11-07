Яхту американского миллиардера украсили фотографиями голых женщин

Сайт YachtHarbour опубликовал в понедельник, 6 ноября, первые изображения новой яхты американского миллиардера, строительного магната Чарлза Коэна.

67-метровая Seasense построена по специальному проекту итальянской верфью Benetti. Яхта оснащена плавательным бассейном в кормовой части корпуса, хотя обычно такое решение применяется на судах длиной более 100 метров. В оформлении интерьеров внутренних помещений использованы художественные фотографии в стилистике «ню».

«Я вбил себе в голову, что хочу лодку с интерьером 140-150 футовой (43-45 метров), но чтобы сзади была подлиннее — для бассейна. Я хотел, чтобы в море можно было максимум времени проводить на открытом воздухе», — объяснил Коэн свои пожелания к конструкторам судна.

Строительство Seasense, известной ранее под кодовым именем Project Balance, заняло шесть лет. Дизайн разрабатывал голландский яхтенный архитектор Кор Ровер. Яхта рассчитана на 12 гостей, размещаемых в шести каютах. Максимальная скорость — 15,5 узла (28,7 километра в час); дальность автономного плавания — пять тысяч морских миль (9260 километров).

Чарлз Коэн — американский девелопер. Его состояние оценивается Forbes в 3,3 миллиарда долларов.