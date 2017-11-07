Показавшую средний палец кортежу Трампа американку уволили с работы

Показавшую кортежу президента США Дональда Трампа средний палец женщину уволили с работы. Об этом сообщает The Huffington Post.

Работодатель 50-летней Джули Бриксман, компания Akima LLC, которая выполняла государственные заказы, возмутилась тем, что женщина разместила кадр в своих аккаунтах в Twitter и Facebook.

Представители компании пригласили Бриксман на беседу, на которой заявили ей, что в ее услугах более не нуждаются.

Проработавшая полгода в отделе маркетинга и связей с общественностью Akima ответила, что в это время не была на рабочем месте, а в ее соцсетях работодатель не упоминается. Тем не менее, в компании посчитали, что снимок может навредить их бизнесу.

При этом Брискман заявила, что не жалеет о случившемся, потому что выразила свое недовольство Трампом публично.