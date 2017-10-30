Велосипедистка показала кортежу Трампа средний палец

Велосипедистка сделала неприличный жест, когда мимо нее проезжала колонна машин президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Post.

Инцидент произошел во время отъезда Трампа из Национального гольф-клуба в штате Вирджиния, где он провел первую половину субботы. Когда автомобили поравнялись с велосипедисткой, она подняла левую руку и показала средний палец.

Поступок девушки активно обсуждают в интернете. Заметил ли жест американский лидер за толстыми бронированными стеклами автомобиля, неизвестно.

В середине октября средний палец в эфире американского вечернего телешоу Late Night with Seth Meyers показал его ведущий Сэт Майерс. Так он выразил свое отношение к сторонникам Дональда Трампа.