Школьница оскорбила журналиста в прямом эфире

Журналист интернет-проекта InfoWars, также известный как «главный конспирологический сайт Америки», попытался взять интервью у девочки, на что получил в ответ оскорбления. На это обратило внимание издание HuffPost.

Короткое интервью было записано на митинге в Остине, штат Техас. Корреспондент Оуэн Шройер (Owen Shroyer) попытался поговорить со школьницей на фоне группы людей с транспарантами и ЛГБТ-флагами. Издание пишет, что он окликнул ее фразой «Эй, молодой человек» (young man). На это девушка ответила: «Ты долбаный идиот». Журналист попытался выяснить, почему девочка так агрессивно отреагировала, но та просто показала ему средний палец и удалилась.

Позднее в своем Twitter Шройер объяснил, что на самом деле обратился к девушке с фразой «Эй, молодая леди» (young ma'am).