Собака спасла семью французских евреев от огня

В парижском пригороде Кретей собака спасла семью евреев от пожара. Об этом сообщает Tablet Mag.

Инцидент произошел в ночь на 4 ноября. Жильцы проснулась от беспрестанного лая собаки и решили проверить, что не так. Они обнаружили, что от входной двери в квартиру валит дым. Как оказалось, неизвестный облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег, сообщили в общественной организации Национальное бюро противодействия антисемитизму.

По подозрению в поджоге задержали араба, живущего по соседству. Известно, что в соцсетях он неоднократно публиковал сообщения ярко выраженного антисемитского характера.

При этом отмечается, что за неделю до этого неизвестный поджег автомобиль этой же семьи.

Как сообщает издание, три года назад в один из домов Кретея, где жила молодая еврейская семья, ворвались вооруженные мужчины и приказали принести деньги. «Вы евреи, у вас деньги есть!» — кричали они. Заполучив добычу, преступники изнасиловали жившую в доме женщину и убежали.