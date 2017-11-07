Обвиненный в домогательствах министр труда Уэльса покончил с собой

Министр труда Уэльса Карл Сарджент покончил с собой. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Это произошло через несколько дней после того, как в отношении чиновника началось расследование по обвинениям в домогательствах и ненадлежащем поведении с женщинами. 49-летний женатый мужчина, отец двоих детей, назвал обвинения шокирующими и призвал провести независимое расследование, чтобы он мог обелить свое имя.

Его семья выпустила публичное заявление в связи со случившимся: «Карл был любимым мужем, отцом и другом. Он был не просто частью семьи, он был тем звеном, что связывало нас друг с другом. Он был сердцем семьи. Мы очень любили его».

Еще в пятницу, 3 ноября, он выпустил заявление, где пообещал разобраться с обвинениями и анонсировал добровольный временный уход с должности.