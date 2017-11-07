Школьница расплакалась из-за провальной фан-встречи и стала звездой интернета

Автор YouTube-канала «Лайк TV Шоу» 10-летняя девочка по имени Алина записала видео, в котором рассказала о встрече фанатов ее блога, на которую никто не пришел. Короткий ролик быстро стал вирусным и набрал уже более 553 тысяч просмотров.

Алина объяснила, что купила много конфет и подготовила загадки для поклонников. Она провела в парке полчаса в ожидании людей, искала их, а затем вернулась домой. На протяжении рассказа девочка не смогла сдержать слез.

В комментариях многие пользователи поспешили утешить юного блогера: несколько популярных каналов похвалили девочку и пожелали ей успеха с ведением блога.

На момент написания материала «Лайк TV Шоу» набрал уже более 24 тысяч подписчиков.