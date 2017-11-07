Глава Минобрнауки призвала получать первое высшее образование в России

Министр образования и науки России Ольга Васильева в интервью ТАСС призвала россиян получать первое высшее образование в России.

«Я ратую за то, чтобы базу, первое высшее, получать в России, и только потом уже совершенствоваться за границей. К примеру, есть ряд направлений, которые требуют какой-то узкой специализации и навыков, и, если это действительно необходимо для совершенствования профессиональной деятельности, их можно получить в течение полутора — двух лет за рубежом, затем вернуться назад в Россию и использовать это здесь», — сказала Васильева.

Также она полагает, что российское образование является одним из лучших во всем мире. «У нас изначально человек выходит из университета с широким кругозором. В западных странах чаще всего, наоборот, — дается узкая специализация. В советское время к нам приезжало учиться огромное количество молодежи из Европы, Азии и Африки. Сейчас — такая же картина», — указала министр.

Васильева подчеркнула, что никакой интеллектуальной изоляции России от Запада быть не должно. «Самое страшное — это интеллектуальная изоляция. Никакой интеллектуальной изоляции быть не может, и об этом говорил наш президент, она может привести только к отсталости», — ответила она на вопрос, надо ли запрещать детям чиновников учиться за границей.

«Я знаю определенную группу ребят, в основном это гуманитарии, которые получили высшее образование там, но осознанно решили вернуться в Россию и сейчас работают в наших вузах. Это нормальный естественный процесс, ничего в этом такого нет», — сказала министр.

В августе прошлого года президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предлагал запретить чиновникам отправлять детей в иностранные учебные заведения. По его мнению, дети российских чиновников за рубежом могут быть интересны спецслужбам.