Воробьев поздравил вице-премьера Козака с днем рождения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил заместителя председателя российского правительства Дмитрия Козака с днем рождения и поблагодарил его за внимательное отношение к регионам. Об этом глава региона написал на своей странице в Facebook во вторник, 7 ноября.

«Уважаемый Дмитрий Николаевич, с днем рождения вас! Желаю успехов в службе, надежных коллег и верных друзей рядом. Ваш профессионализм и работоспособность вызывают большое уважение!» — отметил Воробьев.

Он также пожелал Козаку крепкого здоровья и удачи в «добрых делах». Отдельно Воробьев поблагодарил именинника за «внимательное отношение к регионам и поддержку инициатив, в том числе Подмосковных».

Козак родился 7 ноября 1958 года. В разные годы он был руководителем аппарата правительства России, заместителем руководителя администрации президента, председателем попечительского совета Центра стратегических разработок, полномочным представителем главы государства в Южном федеральном округе и министром регионального развития РФ. С 2008 года он занимает должность заместителя председателя правительства РФ.