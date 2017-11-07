В Москве пройдет фестиваль «Просветитель»

С 9 по 12 ноября в Москве пройдет Фестиваль премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». За четыре дня состоится более 20 лекций, экскурсий и встреч.

Лекторами фестиваля станут финалисты, лауреаты и члены жюри премии «Просветитель» разных лет, а также эксперты, занимающиеся математикой, историей, биологией, лингвистикой и экономикой. Среди спикеров – Ася Казанцева, Сергей Шандарин, Александр Пиперски, Юрий Иляхин, Нелли Литвак, Шауль Басси и другие.

Специально на фестиваль с публичной лекцией приедет американский историк и популяризатор науки, основатель Общества скептиков Майкл Шермер.

События фестиваля пройдут в штаб-квартире «Яндекса», в Политехническом музее, библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева, Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева, кафе «Дом 12», Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова.

Большая часть мероприятий проводится бесплатно. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Премия «Просветитель» учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым, основателем компании «Вымпелком» и Фонда некоммерческих программ «Династия». Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.

