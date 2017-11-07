Опрос показал высокий уровень поддержки Партии социалистов в Молдавии

Левая оппозиционная Партия социалистов республики Молдавия (ПСРМ) победила бы на парламентских выборах в республике, если бы они состоялись через неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные газетой «АиФ в Молдове» в понедельник, 6 ноября.

Политическое объединение получило бы 50,3 процента голосов избирателей. Исследование также показало, что деятельность ПСРМ поддерживает 52,5 процента населения страны, кроме того, у социалистов оказался самый низкий антирейтинг среди всех политических партий в стране.

На втором месте оказалась бы партия «Действие и солидарность» — по состоянию на конец октября за нее готовы были проголосовать 25,9 процента избирателей. На третьем месте оказалась Демократическая партия с возможным результатом в 6,2 процента. При этом ее деятельность не одобряют 87 процентов жителей Молдавии.

Опрос проводился с 7 по 29 октября специалистами социологической компанией «Фонд общественного мнения» по заказу газеты Timpul. В нем приняли участие 4517 респондентов старше 18 лет.

В конце октября руководители проевропейской коалиции молдавского парламента после обращения в Конституционный суд сместили с поста главы государства пророссийского президента Игоря Додона и временно передали его обязанности спикеру Андриану Канду. Причиной такого шага стало нежелание Додона назначать на пост министра обороны республики председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу. Его кандидатуру выдвинули глава правительства Павел Филип и Демократическая партия, которой принадлежит парламентское большинство.

Додон возглавлял Партию социалистов до своего избрания президентом Молдавии в ноябре 2016 года.