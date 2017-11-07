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«Танцующий миллионер» возбудил поклонников красными трусами

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Джанлука Вакки
Джанлука Вакки

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в красных плавках на пляже.

За ночь фото набрало более 250 тысяч лайков. «Это прекрасно!» — прокомментировала снимок одна из его подписчиц. Другие поддержали ее, назвав Вакки самым красивым мужчиной на земле и посоветовав ему чаще публиковать «подобные возбуждающие снимки».

Relax 😎 #gvlifestyle

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Некоторые поклонники фотография не понравилась. «Ты уже слишком стар для таких фото», — заявил один из пользователей сети.

В конце октября сообщалось, что россияне попытались выяснить, где купить свитер, в котором сфотографировался «танцующий миллионер».

Джанлука Вакки — звезда Instagram, у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. За это Вакки прозвали танцующим миллионером.

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