«Танцующий миллионер» возбудил поклонников красными трусами

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в красных плавках на пляже.

За ночь фото набрало более 250 тысяч лайков. «Это прекрасно!» — прокомментировала снимок одна из его подписчиц. Другие поддержали ее, назвав Вакки самым красивым мужчиной на земле и посоветовав ему чаще публиковать «подобные возбуждающие снимки».

Relax 😎 #gvlifestyle A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Nov 6, 2017 at 12:54pm PST

Некоторые поклонники фотография не понравилась. «Ты уже слишком стар для таких фото», — заявил один из пользователей сети.

В конце октября сообщалось, что россияне попытались выяснить, где купить свитер, в котором сфотографировался «танцующий миллионер».

Джанлука Вакки — звезда Instagram, у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. За это Вакки прозвали танцующим миллионером.