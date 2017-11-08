Прохожий унизил журналистку на камеру

Австралийская журналистка Мэгги Раворт (Maggie Raworth) опубликовала в своем Facebook видеозапись, на которой случайный прохожий принялся унижать ее в момент подготовки к прямому включению. На это обратило внимание издание Mashable.

Репортер готовилась к эфиру для телеканала 9 News, базирующегося в австралийском городе Балларат. Неизвестный мужчина остановил свою машину, вышел из нее и начал кричать на девушку. «Я зарабатываю в десять раз больше тебя. Найти нормальную работу. Дебильные журналисты. Такое дно», — заявил он.

Журналистка вежливо спросила, чем лично она расстроила мужчину. «Ты решила стать журналистом», — сказал он, а затем продолжил осыпать ее оскорблениями и язвительно отозвался о внешности.

Позднее Раворт рассказала, что с подобными людьми репортеры сталкиваются довольно часто, и, несмотря на их нелестные отзывы, она любит свою работу и намерена продолжать ею заниматься.