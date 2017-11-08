Чернокожий журналист схлестнулся с главным нацистом Америки

Британский журналист Гэри Янг (Gary Younge) в рамках исследования «белой Америки» встретился с самым известным представителем ультраправого движения Ричардом Спенсером (Richard Spencer). Фрагмент беседы чернокожего писателя и лидера нацистского движения опубликован в Twitter телеканала Channel 4.

В начале беседы Янг объяснил, что хочет встретиться лицом к лицу с человеком, который олицетворяет «революцию Трампа» и назвал лидера ультраправых представителем нового мира фашизма. В начале интервью Спенсер опешил от того, что его интервьюер оказался чернокожим.

Мужчины схлестнулись в споре по поводу права чернокожих жить в США. В частности, Спенсер отметил, что рабские условия труда на протяжении нескольких веков пошли им на пользу, что вывело Янга из себя.