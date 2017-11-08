В сети оценили мелькающие в порно произведения искусства

В Instagram набирает популярность русскоязычный аккаунт Art in porno, собирающий кадры из порно, на которые попали картины, скульптуры и другие произведения искусства. На профиль обратил внимание портал Bird in flight.

В профиле публикуются кадры, на которые по воле случая попали картины, коллажи, стрит-арты или кафель с искусным изображением. Прислать скриншот может каждый заметивший на порно объекты, в той или иной степени обладающие художественной ценностью. В основном это обрывки кадров, которые захватывают только куски произведений искусства, а сама композиция сосредоточена вокруг совокупляющихся или готовящихся к соитию тел. Завершенной картинка выходит не всегда.

A post shared by ART IN PORNO (@eeeva_1988) on Oct 30, 2017 at 5:53am PDT

A post shared by ART IN PORNO (@eeeva_1988) on Nov 4, 2017 at 5:13am PDT

A post shared by ART IN PORNO (@eeeva_1988) on Nov 2, 2017 at 5:29pm PDT

A post shared by ART IN PORNO (@eeeva_1988) on Oct 29, 2017 at 4:02pm PDT

A post shared by ART IN PORNO (@eeeva_1988) on Nov 8, 2017 at 1:18am PST

A post shared by ART IN PORNO (@eeeva_1988) on Oct 30, 2017 at 4:18pm PDT

A post shared by ART IN PORNO (@eeeva_1988) on Nov 7, 2017 at 1:07am PST

A post shared by ART IN PORNO (@eeeva_1988) on Nov 4, 2017 at 12:29am PDT

В подписи к снимкам автор проекта объясняет, что в аккаунте «иронически обыгрывается связь порно и искусства».

«На первый взгляд, это просто скриншоты из порнофильмов с художественными работами на заднем фоне, однако это очевидная попытка авторов усилить эстетическое и экстатическое удовольствие зрителя, используя всеобщую потребность человеческой души к достижению многообразных катарсисов», — заключает аноним.

В профиле ежедневно появляется несколько новых скриншотов. Всего в Art in porno более 300 снимков, у аккаунта чуть более тысячи подписчиков.