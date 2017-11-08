Путин предложил накормить страны АТР экологически чистыми продуктами

Россия рассчитывает стать ведущим поставщиком экологически чистого продовольствия в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом президент Владимир Путин написал в статье «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию», опубликованной на сайте Кремля в преддверии встречи лидеров форума.

По словам Путина, назрела необходимость думать о том, как обеспечить быстро растущую потребность региона в качественных, здоровых продуктах питания, а поскольку Россия занимает лидирующие позиции в мире по экспорту зерна, растительных масел, рыбы и ряда других товаров, то возможно занять значительную нишу в поставках продовольствия соседям по АТР.

Российский лидер отметил, что страна предпринимает усилия по увеличению сельскохозяйственного производства, повышению его продуктивности.

Путин планирует обсудить этот вопрос среди прочих в Дананге.