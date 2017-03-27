Минсельхоз занялся поиском новых рынков для российского зерна

Минсельхоз вместе с Россельхознадзором ведут работу над расширением числа покупателей российского зерна по всему миру. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства. Кроме того, чиновники ожидают начала поставок на новые рынки и растительного масла.

«Значительные усилия Минсельхоза и Россельхознадзора направлены на увеличение экспортных поставок зерна, расширение перечня экспортируемых культур в традиционные для российской зерновой продукции страны-импортеры Северной Африки, Ближнего Востока, а также на продвижение отечественного зерна на новые перспективные рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки», — отмечают в министерстве.

Что касается экспорта растительного масла, то, согласно ведомственным прогнозам, к 2025 году объемы поставок составят порядка 3,5 миллиарда долларов. При этом планируется не только расширение объемов поставок на уже существующие рынки, но и выход на новые, в том числе страны АТР и Ближнего Востока.

В понедельник, 27 марта стало известно, что Минсельхоз России получил информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. В частности, с 15 марта на пшеницу и кукурузу установлена пошлина в размере 130 процентов, на подсолнечное масло — 36 процентов. Пошлины на ввоз риса составляют 45 процентов, шрота подсолнечника — 13,5 процента, бобовых — 9,7 процента.

В середине марта директор российского Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил, что Анкара не выдает лицензии на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе из России.

Министерства экономики и сельского хозяйства Турции официально не подтвердили введение каких-либо ограничений. Однако 22 марта глава Ассамблеи экспортеров Турции Мехмет Бюйукэкши признал, что запрет на беспошлинные поставки российского зерна введен по просьбе турецких компаний, недовольных тем, что российский рынок для них все еще закрыт.