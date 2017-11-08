В Ирландии рассказали о доходах богатейшей россиянки

Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, стала богаче на полтора миллиона евро после роста доходов люксового отеля в Дублине, который она купила в 2012 году. Об этом пишет The Irish Times.

До такой суммы выросли выплаты Батуриной от прибыли отеля Morrison. Годом ранее, пишет издание, ее дивиденды составляли 500 тысяч евро. Чистая прибыль гостиницы за год увеличилась до 1,5 миллиона евро с 1,3 миллиона.

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За тот же период отель получил 12,2 миллиона евро в качестве оплаты забронированных номеров в сравнении с 11,1 миллиона за предыдущий отчетный год.

The Irish Times добавляет, что в 2012 году Батурина купила отель за 22 миллиона евро.

В 2017 году Батурина возглавила список богатейших женщин России журнала Forbes. Как отмечало издание, за год с момента выхода прошлого рейтинга ее состояние уменьшилось на 100 миллионов долларов до одного миллиарда.

Кроме отеля в Дублине Батурина управляет гостиницами в Австрии, Чехии и Санкт-Петербурге.