Юные наркоторговцы показали собственный расстрел в прямом эфире

Четверо подростков из криминальных трущоб Рио-де-Жанейро, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, вели прямую трансляцию в Facebook из своего автомобиля в момент, когда полицейский вертолет открыл по нему огонь. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что при стрельбе трое молодых людей были убиты, один был ранен.

Судя по опубликованному в сети ролику, один из подростков снимает своих друзей на видео. На кадрах видно, что они шутят и смеются. Затем музыка, играющая в салоне, заглушается звуками выстрелов. После этого телефон падает на пол, и изображение пропадает.

По предварительным данным, четверо подростков подозревались в наркоторговле.