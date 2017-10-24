Турок убил себя в прямом эфире из-за помолвки дочери

Расстроенный отец в Турции убил себя в прямом эфире Facebook Live после того того, как узнал о помолвке дочери. Об этом сообщает New York Post.

54-летний Айхан Узун из города Кайсери, расположенного в центральной части страны, рассказал пользователям, что собирается лишить себя жизни из-за того, что молодые не спросили у него разрешения на свадьбу, а приняли решение самостоятельно.

«Я не хочу, чтобы те, кто довел меня до такого состояния, приходили на мои похороны», — рассказал он.

По словам мужчины, о «самом радостном дне в жизни дочери» — ее помолвке — он узнал от позвонившей ему жены. «Никто не спросил меня. Никто не обращается со мной, как с мужчиной», — рассказал он.

«Прощайте, я покидаю вас, берегите себя», — произнес Узун и нажал на спусковой крючок. Шокированные пользователи, еще только увидев турка с пистолетом в руках, пытались отговорить его от необдуманного поступка.

Узун отметил, что многим могло показаться, что он устроил «шоу в прямом эфире», однако мужчина отрицал это, отметив, что никому не пожелал бы пережить ту боль, которую он в тот момент испытывал.