В Крыму возбудили дело о доведении антимонопольщика до самоубийства

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти главы управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева. Об этом в среду, 8 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Источник «Ленты.ру» отмечает, что версия убийства чиновника, замаскированного под самоубийство, уже исключена следствием, но версия о доведении до самоубийства будет исследована самым тщательным образом.

Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что следователи обнаружили прощальное видеообращение Кураева. Содержимое послания, которое было найдено в ходе следственных мероприятий, изучается правоохранительными органами.

Ранее 8 ноября Кураев был найден мертвым у себя дома. Как отмечается на сайте крымского управления ФАС, он родился в 1973 году в Москве. В 1995-м окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года он работал в органах внутренних дел, а в 1999-м окончил Всероссийскую академию внешней торговли.

9 февраля Кураев заявил, что порты Крыма используются неэффективно и это приводит к росту цен на продукты в регионе.

В том же месяце ФАС приступила к проверке финансово-экономической деятельности ГУП «Крымские морские порты» и «Севастопольский морской порт» за 2015-2016 годы.