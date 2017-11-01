В ФАС опровергли информацию о подорожании лекарств в 2018 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не прогнозирует рост цен на лекарства в 2018 году. При этом существуют риски увеличения расходов бюджетных средств на закупку препаратов из-за несовершенства Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), сообщается в среду, 1 ноября, на сайте ведомства.

Применение в качестве основы для формирования и запуска информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств (ИАС) текущей информации реестра может привести к монополизации рынков лекарственных препаратов.

«Сейчас информация о лекарствах в ГРЛС, который служит основой системы ИАС, не унифицирована, содержит многочисленные технические ошибки, а лекарственные формы и дозировки не сгруппированы в эквивалентные группы», — отмечается в сообщении ведомства.

В ФАС уверены, что без предварительной работы Минздрава России по установлению эквивалентности лекарственных препаратов в каталоге лекарственных средств, который будет использоваться заказчиками, использование системы ИАС может существенно исказить расчеты референтных цен и привести к снижению конкуренции на торгах. Это чревато повышением «бюджетных расходов на закупку лекарственных средств», говорит заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли антимонопольной службы Надежда Шаравская.

