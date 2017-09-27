Названо самое дешевое универсальное лекарство

Швейцарские, израильские и американские медики показали, что эффект плацебо работает даже тогда, когда пациенты осведомлены о приеме фиктивного препарата. Исследование опубликовано в журнале Pain, сообщает The Telegraph.

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К подобным выводам ученые пришли, проведя эксперимент на 160 добровольцах. Участникам предлагалось держать руку на разогретой плите вплоть до наступления максимального болевого порога. Добровольцам, которых разделили на три группы, предлагалась местная анастезия, на самом деле являющаяся плацебо. Участникам из первой группы не сообщили об этом обстоятельстве, участников второй группы известили об этом, также подробно рассказав о воздействии эффекта плацебо на здоровье, остальным добровольцам сообщили о фиктивном обезболивании без дополнительнительных комментриев.

Дольше всего руку на разогретой плите выдержали участники из первой и второй групп, их показатели оказались схожими.

Ранее ученые полагали, что эффект плацебо оказывает положительное действие на воздоровление лишь тогда, когда настоящая клиническая эффективность препарата скрыта от пациентов. Считается, что на рынке имеется множество препаратов, эффективность которых не подтверждена доказательной медициной, но использующих эффект плацебо, например гомеопатические средства.