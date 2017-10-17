В России пометят все лекарства

«Ростех» начал серийное производство локализованного оборудования для маркировки лекарств на двух предприятиях в Калуге, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе госкорпорации во вторник, 17 октября.

Предполагается, что внедряемые технологии обеспечат контроль движения препаратов от производителя до конечного потребителя. Оператором программы стала дочерняя компания госкорпорации — «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и USM Group.

Сегодня для маркировки лекарственных препаратов используются дорогие иностранные агрегаты. Глава совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин уверяет, что локализованное на базе заводов концерна «Автоматика» отечественное оборудование обойдется заказчикам на 30-40 процентов дешевле. «Стоимость комплекта российского оборудования на текущий момент составит в среднем около 40-60 тысяч евро. Стоимость аналогичного зарубежного — около 100 тысяч евро», — сказал он.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко добавил, что выпуск оборудования на российских предприятиях позволит сократить сроки поставки. «Некоторые зарубежные компании начали повышать цены. Сейчас, когда мы общаемся с производителями, все говорят, что сроки поставки — до восьми месяцев. Поэтому принципиально важно, чтобы появился российский производитель», — сказал он. Чиновник оценил российский фармрынок в триллион рублей.

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В апреле Минфин обещал до конца 2017 года разработать законопроект о национальной системе маркировки товаров. Тогда же сообщалось, что российские власти обсуждают внедрение обязательного чипирования автомобильных номеров. В настоящее время RFID-метками в целях борьбы с контрафактом маркируются меховые изделия.

С января 2018 года маркировка лекарств в России будет осуществляться на добровольной основе, с 1 января 2019-го она станет обязательной.