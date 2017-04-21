Минфин анонсировал разработку национальной системы маркировки товаров

Министерство финансов России планирует разработать в течение 2017 года законопроект о национальной системе маркировки товаров. Об этом заявил заместитель главы Минфина Илья Трунин, передает Rambler News Service.

Он пояснил, что таким образом будет создана единая система для чипирования различных промтоваров. Законопроект, по словам чиновника, будет охватывать любые носители, такие как RFID-метки или QR-код.

Товар будет признаваться промаркированным при совпадении данных, зашифрованных в метке, с информацией о товаре в информационной базе.

Технологическую основу данной системы, по словам Трунина, разрабатывает Федеральная налоговая служба (ФНС). Предполагается, что для оперирования системой будет выбрана или создана единая компания.

«Нужен единый оператор, чтобы не было так, что под шубы один оператор, под лекарства — другой, под рыбу — третий, и так далее, а также единый нормативно-правовой акт», — добавил Трунин.

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19 апреля сообщалось, что российские власти обсуждают внедрение обязательного чипирования автомобильных номеров. В настоящее время RFID-метками в целях борьбы с контрафактом маркируются меховые изделия. Обсуждается вопрос о чипировании и ряда других товаров, в частности обуви. В 2017 году проведут эксперимент по маркировке QR-кодами лекарств.

Страны Евразийского экономического союза договорились о внедрении специальных чипов для маркировки товаров легкой промышленности в сентябре 2015 года.