Главного борца с монополиями в Крыму нашли мертвым

Глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Кураев найден мертвым у себя дома. Об этом в среду, 8 ноября, со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР) передает РИА Новости.

Подробности случившегося следствие сообщит в ближайшее время.

Как отмечается на сайте крымского управления ФАС, Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995-м окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года он работал в органах внутренних дел, а в 1999-м окончил Всероссийскую академию внешней торговли.

9 февраля Кураев заявил, что порты Крыма используются неэффективно и это приводит к росту цен на продукты в регионе.

В том же месяце ФАС приступила к проверке финансово-экономической деятельности ГУП «Крымские морские порты» и «Севастопольский морской порт» за 2015-2016 годы. Цель аудита — определение достоверности и обоснованности расходов, заложенных в тарифы.