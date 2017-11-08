Названа причина смерти дочери Гурченко в подъезде

Причиной смерти Марии Королёвой, дочери актрисы и эстрадной певицы Людмилы Гурченко, стали проблемы с сердцем. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Шота Горгадзе в среду, 8 ноября.

«Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной», — рассказал он.

По его словам, дата прощания с Королёвой еще неизвестна. «В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью», — подчеркнул юрист. Он добавил, что с этим могут возникнуть сложности, так как получить место на Ваганьковском кладбище проблематично.

По информации kp.ru, женщина почувствовала себя плохо и собиралась пойти к врачу, однако скончалась в подъезде. Тело обнаружила ее дочь.

О смерти Королёвой стало известно ранее в среду. Женщине было 58 лет.

В 1993 году между Королёвой и Гурченко начался конфликт после того, как мать актрисы завещала свою квартиру внучке, а не дочери. После смерти Гурченко в 2011 году тяжба продолжалась между Марией и ее отчимом Сергеем Сениным.