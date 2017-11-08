Найден бесплатный способ улучшить плохие фотографии

Эстонские программисты разработали сервис для улучшения качества снимков благодаря использованию машинного обучения. Об этом сообщает The Next Web.

Сайт под названием Let's Enhance предлагает перетащить нуждающуюся в улучшении фотографию в поле для загрузки, а через некоторое время выдает несколько вариантов. Также в сервисе доступны несколько фильтров.

Журналисты отмечают, что эксперимент с улучшением изображений уже проводили исследователи из Google и сотрудники научно-исследовательского института общества Макса Планка. Этот проект, в отличие от предшественников, рассчитан на большую аудиторию и предусматривает бесплатное использование для обычных пользователей.

В сентябре специалисты из Стэнфордского университета заявили, что искусственный интеллект способен определить сексуальную ориентацию человека по фотографии. Оказалось, что машинное зрение определяет сексуальные предпочтения лучше опрошенных людей.

Позднее представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали исследование и отметили, что специалисты использовали снимки исключительно белокожих людей и не учитывали существование бисексуалов.