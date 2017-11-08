В Индии школьника заподозрили в убийстве второклассника ради отсрочки экзамена

Центральное бюро расследований Индии (CBI) взяло под стражу ученика 11 класса, подозреваемого в убийстве второклассника, сообщает сайт ведомства.

Убийство произошло 8 сентября. Семилетний мальчик был найден в туалете частной школы города Гуруграм (штат Харьяна) с перерезанным горлом. Смерть школьника спровоцировала стихийный протест родителей учеников школы.

Как пишет IndiaTodayIn, мотивом убийства полиция считает желание старшеклассника отсрочить экзамены. Отец арестованного говорит, что его сына заставили подписать признательное показание и настаивает на его невиновности.

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