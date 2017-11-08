На российских стройках нашли ячейки террористов

Сотрудники МВД выявили и уничтожили 10 ячеек террористических организаций при проверке строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг в России. Об этом в среду, 8 ноября, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил во время «правительственного часа» в Госдуме, передает РИА Новости.

По его словам, только в апреле-мае 2017 года были проверены 170 тысяч объектов временного проживания мигрантов.

14 октября в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что ФСБ и МВД России вскрыли и пресекли деятельность сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В частности, 13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четыре члена так называемой спящей ячейки этой организации. Все задержанные являются выходцами из Дагестана.