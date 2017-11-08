Вышел первый трейлер фильма Спилберга о тайнах Пентагона

Видео: Kinoafisha USA / YouTube

Вышел первый трейлер драмы Стивена Спилберга «Секретное досье», посвященной публикациям засекреченных материалов Пентагона о Вьетнамской войне. Ролик появился в официальном канале студии 20th Century Fox в YouTube.

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю судебных тяжб вокруг публикаций газеты The Washington Post. В 1971 году издание напечатало полученные от источника в Пентагоне секретные документы о Вьетнамской войне, разоблачив ложь администрации президента Линдона Джонсона о мотивах участия США в конфликте и тайных операциях американских военных на территории Камбоджи и Лаоса.

«Секретное досье» выходит в американский прокат 22 декабря. Главные роли в фильме сыграли Том Хэнкс, Мэрил Стрип, Боб Оденкирк и Сара Полсон.