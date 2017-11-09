На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе

Министерство обороны Украины назначило нового командующего силами военной операции в Донбассе. Им стал генерал-лейтенант Михаил Забродский. Об этом порталу LIGA.net заявил спикер Минобороны по вопросам АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, назначение Забродского связано с проведением плановой ротации.

Спикер Минобороны добавил, что в зоне АТО произошло переформатирование. Теперь донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами — луганским и мариупольским.

При этом в Донбасс к линии разграничения, по информации LIGA.net, зашли две десантные бригады — 25-я и 79-я.

Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Локота.

Михаил Забродский — командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины. Он планировал задания подразделениям при блокировании Славянска и Краматорска. Также под его руководством 95-й отдельной аэромобильной бригаде высокомобильных десантных войск удалось захватить и удерживать оперативно важный пункт — гору Карачун под Славянском.