Принятие Верховной Радой закона о «реинтеграции» Донбасса сделает участников АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в регионе) уголовными преступниками. Такое мнение украинский дипломат, бывший вице-премьер и представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный высказал в опубликованном в среду, 11 октября, интервью «Апострофу».

«Сейчас из-за этого закона АТОшники — уголовные преступники, которые захватили оружие и, объединившись в какие-то формирования, осуществляли военные операции. Президент и депутаты должны понять, что как только поменяются президент и политическая ситуация в стране, АТОшники все сядут по статьям о незаконном завладении оружием, групповом разбое, бандитизме», — отметил Бессмертный.

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6 октября Рада приняла в первом чтении инициированный президентом Украины Петром Порошенко закон о «реинтеграции» Донбасса. Законопроект был внесен на рассмотрение парламента двумя днями ранее. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Киев постоянно обвиняет РФ в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии со стороны России. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.