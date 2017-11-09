Бросившая пить бабушка сожгла в печи новорожденную внучку

В селе Дубровное Северо-Казахстанской области 62-летняя местная жительница Любовь Русалиева заживо сожгла в печи свою новорожденную внучку. Об этом сообщается в сюжете телеканала КТК, видео доступно на YouTube.

Мать девочки в тот момент отлучилась в магазин вместе со старшим девятилетним сыном. Вернувшись домой, мальчик первым увидел горящую девочку в печи.

Известно, что Русалиева злоупотребляла алкоголем, но перед самой расправой над внучкой решила бросить пить.

«Да, она выпивала, конечно, и это все знали, но была адекватная вроде как и доброжелательная. И медики у нее бывали. И агрессии никакой, угрозы никакой от нее не исходило. Никто не мог подумать, что она какую-то опасность может представлять, что-то подобное может совершить. Что это было — непонятно. Специалисты разберутся», — сказала порталу Sputnik Казахстан аким (глава администрации) Дубровинского сельского округа Галина Швецова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, Русалиева задержана, ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.