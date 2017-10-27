Президент Киргизии посоветовал оппозиционерам переехать в Казахстан

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев посоветовал несогласным с его политикой гражданам искать другое место жительства. Об этом в пятницу, 27 октября, он сказал в ходе вручения верительных грамот, передает портал 24.kg.

«Последние события в стране показали, кто болеет за Киргизию, а кто готов продать республику. Мы готовы отдать жизнь за независимость, как отдавали наши предки. Тем, для кого патриотизм — пустой звук, я хочу посоветовать более комфортное место, возможно, там, откуда они получают деньги и поддержку», — заявил Атамбаев.

Он напомнил, что у Киргизии действует процедура упрощенного получения гражданства с Казахстаном. «Мы с удовольствием их отпустим. И вас там примут. Земли там много», — добавил глава государства.

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9 октября МИД Казахстана обвинил Атамбаева во лжи. «Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Киргизии не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — говорилось в тексте обращения.

Двумя днями ранее Атамбаев на церемонии вручения государственных наград выступил с критикой в адрес Астаны. В частности, по словам главы государства, соседняя республика поддерживает бежавшего из Киргизии в результате событий 2010 года бывшего президента Курманбека Бакиева.